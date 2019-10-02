Нефть подорожала на данных от API о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут в среднем на 1% после данных Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов в США за прошлую неделю.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,88% – до 59,41 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,34%, составив 54,34 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Как сообщил API в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 27 сентября упали на 5,92 млн баррелей. Аналитики, в свою очередь, ожидают, что запасы за период снизились в стране лишь на 1,79 млн баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.