Врачи предупредили о потенциальной опасности витаминов

Витамины и минералы могут серьезно навредить здоровью, если их употребление не согласовано с врачом, заявила терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева.

«Бесконтрольное потребление витаминов может нанести вред, увеличивает риск развития новообразований. Так, избыточное потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона», – передает RT слова Дзгоевой.

По ее словам, определять нехватку витаминов или гипервитаминоз должен врач после обследования пациента.

Дзгоева рассказала посоветовала также, что биологически активные добавки могут попадать на рынок, без исследований их эффективности и безопасности, а некоторые люди не слушают врачей и начинают заниматься самолечением, после того как узнают, что их «анализы расходятся с нормой».

«Решают, условно говоря, добавить магния, хрома и цинка. Наш организм намного умнее нас и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам, но после самолечения он может не справиться с наплывом непонятных веществ. Проблема биологически активных добавок малоуправляемая, люди ждут чуда и не слушают врачей», – сказала Дзгоева.

Напомним, в июле диетологи в качестве альтернативы мясу предложили есть кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых, так как обнаружили в них большое количество антиоксидантов и полезных веществ.

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