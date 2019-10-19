Умер теннисист Александр Волков

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников сообщил о смерти полуфиналиста Открытого чемпионата США по теннису и двукратного финалиста Кубка Дэвиса в составе сборной России Александра Волкова.

«В это невозможно поверить. Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса. Покойся с миром, мой друг», – написал Кафельников в Twitter.

Волков скончался на 53-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

Александр Волков начал выступать на международных турнирах в 1986 году, в 1990-м в первом круге Открытого чемпионата США он обыграл первую на тот момент ракетку мира Стефана Эдберга из Швеции.

Первый турнир Волков выиграл в феврале 1991 года в Милане, а в 1993-м вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, где уступил американцу Питу Сампрасу, в итоге выигравшему турнир.

В составе сборной России Волков дважды выходил в финал Кубка Дэвиса (1994, 1995). В 1997 году он завершил профессиональную карьеру, а с 2002 года начал работал тренером сборной России.