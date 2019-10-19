Симоньян подтвердила рождение дочери

Главный редактор RT Маргарита Симоньян подтвердила, что родила дочь. Девочка, которую назвали Маро, появилась на свет в 00.17 в субботу, 19 октября.

«Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая:)» – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее о рождении дочери Симоньян и режиссера Тиграна Кеосаяна сообщила телеведущая Тина Канделаки.

В августе 2013 года у Симоньян и Кеосаяна родилась дочь Марьяна, в сентябре 2014-го – сын Баграт.