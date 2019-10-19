Захарова оценила стиль письма Трампа Эрдогану

Письмо американского президента Дональда Трампа, адресованное президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, войдет в учебники по международной дипломатии или международным отношениям, уверена официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Этот стиль эпистолярного жанра войдет в учебники по... международной дипломатии или международным отношениям, но вот такой стиль Соединенных Штатов Америки, стиль политической системы, стиль отношения к партнерам», – приводит ее слова РИА «Новости».

Об этом Захарова заявила в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

Напомним, письмо Трампа, в котором президент США пытался отговорить турецкого коллегу от вторжения в Сирию, стало достоянием общественности. В своем послании американский лидер воспользовался разговорной лексикой, призвав Эрдогана «не упираться» и «не валять дурака».

В Кремле отмечали, что такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров.

Эрдоган заявлял, что в Турции помнят о «невежливом» письме Трампа.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что тон и стилистика письма указывают на перемены в американском дипломатическом этикете.

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