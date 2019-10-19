В России могут отменить документы на проверку счетчиков

В правительстве России захотели заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Абрамов сообщил, что «после того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг», передает «Российская газета».

Это, по его мнению, поможет бороться с мошенниками, которые манипулируют сроками поверок, а также продают фальшивые свидетельства.

При этом россияне смогут получить на руки бумажный документ, однако это будет только по желанию.

Законопроект о соответствующей инициативе уже внесли в Госдуму.