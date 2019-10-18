Чиновники в Башкирии торжественно открыли морг

В Стерлитамаке в Башкирии местные чиновники торжественно открыли новое здание ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

Морг был перемещен в новое здание в промышленной зоне с территории детской больницы. Отмечается, что местные депутаты несколько лет назад подняли вопрос о переносе морга в другое место.

С визитом в морг прибыл замглавы администрации Юрий Тротт, замначальника отдела организации медпомощи взрослому населению Министерства здравоохранения РБ Люция Ахметова, депутаты городского Совета и Государственного Собрания – Курултая РБ, руководитель республиканского бюро судмедэкспертизы Александра Орловская, сообщает портал Sterlitamakcity.

Отмечается, что бюро судебно-медицинской экспертизы находится вдали от жилых домов, имеет автономную канализацию и другие коммуникации.

Ранее в Винницкой области торжественно открыли туалет в одной из школ.