Дана оценка возмутившей ЦИК публикации Associated Press

Публикация на сайте Associated Press, после которой ЦИК России обратился в Общественную коллегию по жалобам на прессу, выглядит тенденциозной, нарушает принцип профессиональной этики журналиста – принцип объективности, говорится в решении коллегии.

Общественная коллегия по жалобам на СМИ рассматривала жалобу главы ЦИК Эллы Памфиловой на агентство Associated Press 26 сентября.

«Коллегия не разделяет подхода (журналиста АР, автора материала) Наталии Васильевой к собственному материалу как к полностью соответствующему профессионально-этическим стандартам», – говорится в тексте решения, опубликованного на сайте коллегии.

Отмечается, что не усматривая в оспоренном тексте признаков пропаганды, Коллегия соглашается с выводом своего эксперта Светланы Шайхитдиновой: «Несмотря на то, что в публикациях действительно использованы высказывания Эллы Памфиловой из ее интервью, их общий смысл расходится с тем, что она в них вкладывала».

По мнению эксперта, такой эффект возникает из-за того, что в качестве события в материале представлена некая политическая позиция главы ЦИК, которую она не заявляла, а также вся информация подверстана под тему противостояния в России оппозиции и официальной власти, тогда как Памфилова стремилась избежать темы противостояния. Шайхитдинова отмечает, что в представленном материале действия ЦИК изначально включены в отрицательно оцениваемый контекст, а высказывания Памфиловой «переведены в заданной логике из формата разъяснений, рассуждений в формат политических заявлений функционера, представляющего интересы Кремля».

«Таким образом, спорные публикации на сайте информационного агентства Associated Press выглядят тенденциозными, что нарушает основополагающий принцип профессиональной этики журналиста – принцип объективности», – отмечает эксперт, мнение которого приводится в тексте решения.

Напомним, ЦИК обратился в общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что Associated Press в своем материале разместило, по данным Комиссии, разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с Памфиловой, допустило искажение фактов. При этом, отметили в ЦИК, само видеоинтервью полностью так и не было опубликовано.

Associated Press сообщило, что «приняло к сведению озабоченность представителей ЦИК и согласилось опубликовать разъяснение, чтобы добавить деталей, почему некоторые независимые кандидаты были исключены во время выборов в законодательный орган Москвы». При этом агентство заявило, что никогда не указывало, что будет публиковать видеоинтервью или же его транскрипт.