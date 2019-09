Движение за права курильщиков отреагировало на «балконный запрет» Памфилова обвинила журналистку Associated Press в клевете 26 сентября 2019, 21:42 Текст: Сергей Гурьянов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что слова журналистки Associated Press Натальи Васильевой об угрозах со стороны ЦИК является клеветой. «Во-первых, с ней никто не встречался после этого интервью, с самой [Натальей] Васильевой. О какой дискриминации вообще могла быть речь, о каких угрозах, когда мы спокойно через неделю после этого неприятного инцидента их аккредитовали и они спокойно могли работать (в ЦИК в единый день голосования)?» – передает слова ТАСС Памфиловой. Она заявила, что журналистке AP необходимо отвечать за слова. «Если ей это не приснилось, кто-то ей откуда-то каким-то образом угрожал, если у нее есть факты, то пусть подает в суд или обращается в правоохранительные органы. А вообще-то, несмотря даже на мою лояльность к СМИ, если бы с нашей стороны была какая-то агрессия даже в этом инциденте, когда она нарушила всю журналистскую этику и вообще правила работы журналиста, то даже здесь мы не стали обращаться в суд. Мы обратились в Общественную коллегию (по жалобам на прессу), то есть максимально лояльно поступили», – подчеркнула глава ЦИК. Слова Васильевой, по ее словам, она расценивает как клевету. «Я не знаю об этом, я никому не давала такого поручения угрожать какой-то журналистке. И в принципе это тянет как повод для обращения со стороны ЦИК в суд на нее за эту клевету. Но я этого делать не буду именно исходя из того, что это мой принцип – я никаких репрессивных мер в отношении журналистов не предпринимала, не предпринимаю и предпринимать не собираюсь», – подчеркнула Памфилова. Она добавила, что действия Васильевой должно оценивать само журналистское сообщество по своим критериям. Ранее в ходе открытого заседания Общественной коллегии по жалобам на прессу Васильева заявила, что во время встречи Памфиловой с исполняющей обязанности директора службы новостей AP Харриет Моррис 30 августа по поводу публикации интервью с главой ЦИК «один из сотрудников аппарата комиссии высказал комментарий, который агентство расценивает как угрозу». Журналистка отметила, что ей было сообщено о том, что «у нее никогда не будет карьеры, ее не будут пускать в ЦИК, МИД и Кремль». Ранее сообщалось, что общественная коллегия по жалобам на прессу СПЧ России рассмотрит жалобу председателя ЦИК Эллы Памфиловой на информационное агентство Associated Press. Associated Press опубликовало интервью Памфиловой 29 августа. В частности, в нем приводились ее слова о необходимости совершенствования правил регистрации кандидатов на выборах и избирательного законодательства. После публикации интервью в ЦИК отметили, что «вместо заявленного видеоинтервью был размещен авторский материал, содержащий оценочную, политизированную трактовку заявленной темы, с включением в него вырванных из контекста высказываний председателя ЦИК России». В комиссии заявили, что «размещенные краткие видеофрагменты представляют собой разрозненные фразы, которые, будучи оторваны от общего хода беседы, в ряде случаев потеряли свой изначальный смысл». ЦИК позже обратился в AP с требованием разъяснить сложившуюся ситуацию и дать опровержение, но статья автора была признана агентством корректной. Памфилова 4 сентября заявила, что сотрудники AP применили «в полной мере пропаганду и цензуру» при публикации ее интервью, допустив искажение смысла и вырвав из контекста ряд фраз. Пресс-секретарь AP Лорен Истон заявила, что агентство «никаким образом не давало понять, что интервью с главой ЦИК или его расшифровка будут опубликованы полностью». Общественная коллегия по жалобам на прессу в четверг провела открытое заседание по этому вопросу с участием представителей Центризбиркома и AP. Окончательное решение коллегии будет опубликовано в течение 20 дней.

