Памфилова направила в СПЧ жалобу на Associated Press

В конце сентября общественная коллегия по жалобам на прессу СПЧ России рассмотрит жалобу председателя ЦИК Эллы Памфиловой на информационное агентство Associated Press, сообщает Совет при президенте по правам человека.

«Жалоба касается публикации под названием «Глава центризбиркома России поддерживает запрет на регистрацию кандидатов в Москве», – сообщается на сайте СПЧ.

Памфилова сообщила, что перед единым днем голосования от редакции агентства поступил запрос на интервью об избирательной кампании 2019 года и специфике выборов.

«Часовая беседа с корреспондентом СМИ полностью записывалась на видео, однако интервью так и не вышло в свет, вместо него на сайте AP был опубликован авторский материал журналистки, который был наполнен цитатами из той беседы, вырванными из контекста и потерявшими свой истинный смысл», – говорится в сообщении.

Памфилова попросила Associated Press исправить допущенные неточности, однако редакция проигнорировала эту просьбу.

«Жалоба Центральной избирательной комиссии России будет рассмотрена на заседании коллегии, которое состоится 26 сентября в 11.00 в Центральном доме журналиста по адресу: Никитский бульвар, д. 8А», – сообщили в СПЧ.