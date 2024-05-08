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    Зеленского хотят устранить свои
    В НАТО подготовили решение относительно ввода войск на Украину
    ЕС отказался от санкций против российского СПГ и ядерного топлива
    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине
    Украина ударила ракетами ATACMS по Луганску
    Литва собралась отправить войска на Украину
    США раскритиковали решение России провести ядерные учения
    Названы доходы от замороженных Euroclear российских активов
    МВФ сообщил о разделении мировой экономики на три блока
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

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    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Дугин объяснил саморазрушение Запада

    Главный вопрос Такера Карлсона Александру Дугину был сформулирован предельно четко: почему западная цивилизация вдруг ополчилась на саму себя и занялась саморазрушением? Ответ Дугина был столь же предельно четким.

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    8 мая 2024, 11:02 • Новости дня

    В Турции заявили о готовности стать газовым хабом для Запада

    Turkiye: Турция может стать газовым хабом для Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Турция рассматривает возможность стать газовым хабом для Европы, сжижая российский газ в своих хранилищах, пишет газета Turkiye.

    По данным источников в Минэнергетики страны, ту часть СПГ, которую Турция добывает из Черного моря, а также из газопроводов из Азербайджана, России и Ирана, она может отправлять на запад по трубопроводам, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что Турция сможет сжижать часть газа в своих хранилищах, превращать его в СПГ и экспортировать в регионы, где нет трубопроводов.

    Ранее президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что Турция продолжает работу по созданию газового хаба, через который можно будет доставлять российский газ в Европу.

    5 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Летчик-бомбардировщик назвал возможные места дислокации украинских F-16

    Командир экипажа Су-34 предположил схему использования F-16 Украиной

    Летчик-бомбардировщик назвал возможные места дислокации украинских F-16
    @ Wally Santana/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Система управления F-16 радикально отличается от украинских МиГ-29 и Су-27. Поэтому за штурвалами окажутся якобы уволенные западные летчики, а сами машины могут базироваться в Румынии и Польше, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Полагаю, что переданные ВСУ F-16 будут базироваться либо на территории Румынии, либо на территории Польши. В случае боевого применения задействуют аэродромы подскока, расположенные на Украине: приземление, дозаправка, подвеска оружия и уход на боевое задание. Возможно, для этого приспособят какие-либо гражданские аэродромы в стране», – рассказал пилот бомбардировщика отраслевому Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах».

    «В то, что за штурвалами F-16 будут сидеть украинские летчики, пусть даже и подготовленные в странах НАТО – не верю. Система управления F-16 настолько радикально отличается от системы управления украинских МиГ-29 и Су-27, что даже длительное переучивание выглядит чем-то невероятным», – добавляет собеседник. В связи с этим он считает, что за штурвалами самолетов окажутся западные специалисты, «якобы уволенные».

    В завершение командир Су-34 указал: «Если противник полагает, что F-16 поможет ему победить – вскоре он увидит, что перемога в очередной раз оборачивается зрадой».

    Ранее в воздушных силах ВСУ заявили, что первые F-16 появятся на вооружении Украины уже после Пасхи. Любопытно, что точную дату официальный представитель ВС ВСУ Илья Евлаш назвать не смог, указав, что сроки неоднократно менялись.

    При этом в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что Киев начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году. Причем передавать машины будут, по его словам, «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом».

    По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, истребители должны усилить противовоздушную оборону Украины. В России не исключили, что противник попытается использовать F-16 для атак на Крымский мост. На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

    На удар по Крымскому мосту ранее намекал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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    6 мая 2024, 17:01 • Новости дня
    Политолог оценила шансы арестовать экс-главу МВД Украины Арсена Авакова

    Политолог Шеслер предположила, из-за чего МВД России объявило в розыск Арсена Авакова

    Политолог оценила шансы арестовать экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
    @ Nazar Furyk/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Экс-министр МВД Украины Арсен Аваков курировал националистические батальоны и, скорее всего, причастен к трагедии в одесском Доме профсоюзов. И это не единственные грехи, за которые российские правоохранители могли объявить экс-чиновника в розыск, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Россия объявила Авакова в розыск.

    «Зеленский после прихода к власти старался избавиться от людей, которые были у власти при Порошенко. Это привело к конфликту с Аваковым (внесен в список экстремистов и террористов) и отставке последнего. Сейчас бывший министр, что называется, ушел в тень. Но у него остались связи, бизнес и рычаги влияния на процессы в стране. В частности, он пытается воздействовать на медийное поле через аффилированные с ним каналы», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «У бывшего министра МВД огромное число грехов, за которые он мог быть объявлен в розыск. В частности, он может нести ответственность за трагедию 2 мая в Одессе. Кроме того, Аваков курировал одиозные националистические батальоны. Экс-чиновник также блокировал для граждан России на Украине возможность голосования в консульствах и посольстве», – отмечает собеседница.

    «Так или иначе, Москва четко дает понять – мы стремимся привлечь к ответственности не только тех представителей украинской власти, которые сейчас на виду, но и людей, совершавших преступления ранее. Правда, необходимо признать, что шансов арестовать Авакова на данный момент не так много. Например, если он уедет в Европу или США, оттуда экс-чиновника не выдадут. Но и Россия не остановится», – резюмировала Шеслер.

    Ранее Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова. По какой именно статье Уголовного кодекса ведутся следственные мероприятия пока не сообщается. Кроме того, в октябре прошлого года экс-министр уже был внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

    Также на прошлой неделе МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, а также бывшего и.о. министра обороны Украины Михаила Коваля.

    Напомним, глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Авакова в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Именно экс-министр МВД, по мнению политика, обеспечивал доставку исполнителей к месту трагедии.

    Кроме того, в организации массового убийства противников государственного переворота, по словам Медведчука, участвовали экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям также привлекли экс-руководителя Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского. Помощник последнего руководил действиями исполнителей на месте, за что позднее был назначен губернатором Одесской области.

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    6 мая 2024, 13:00 • Новости дня
    Военный эксперт назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу

    Военный эксперт: Россия посылает четкий сигнал в ответ на милитаристские заявления Запада

    Военный эксперт назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    На фоне заявлений о возможном вводе войск НАТО в зону СВО, а также о «допустимости» ударов по территории России западным оружием, Минобороны посылает Западу четкий сигнал. Цель – предупредить эскалацию конфликта вокруг Украины. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее Минобороны анонсировало проведение учений с нестратегическим ядерным оружием.

    «Россия периодически проводит учения, в ходе которых в том числе отрабатывается вопрос применения нестратегического ядерного оружия. Прежде о них Москва, согласно существующим договоренностям, уведомляла Вашингтон. Сейчас, видимо, наше руководство приняло решение расширить число адресатов», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    Он объясняет: на фоне милитаристской риторики Запада подобные учения приобретают особую значимость. «США, Британия и Франция продолжают направлять Киеву новые системы вооружений. Кроме того, они не стесняются в заявлениях: одни допускают удары по территории России, другие – ввод войск в зону украинского конфликта. Все это в совокупности создает серьезную угрозу национальной безопасности России, причем в ряде случаев она носит экзистенциальный характер. Учения станут нашим ответом на попытки эскалации», – детализировал собеседник.  

    По мнению Бартоша, заявление Минобороны должно послужить «предупреждением нашим геополитическим оппонентам». «Это четкий сигнал», – акцентировал он. Спикер также предположил, какой будет реакция мирового сообщества. «Некоторые выскажут понимание в связи с решением Москвы. США и их союзники по НАТО, вероятно, попытаются использовать эту тему в качестве пропаганды против России», – считает аналитик. Вместе с тем Бартош подчеркивает: учения – фактор, предупреждающий эскалацию военного конфликта на Украине.

    Ранее Минобороны сообщило, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. В ходе учений планируется отработать в том числе «вопросы применения нестратегического ядерного оружия».

    «Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», – говорится в пресс-релизе военного ведомства.

    Как отметил Дмитрий Медведев, подготовка к учениям связана с тем, что Россия должна быть готова противостоять Западу в случае его вступления в конфликт на Украине. «Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе. Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи. Отправка своих войск на территорию бывшей Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И увы, не на территории Украины», – написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также указал, что учения нестратегических ядерных сил, которые анонсировало Минобороны, связаны с «беспрецедентным витком напряженности» в украинском конфликте. По его словам, учения спровоцированы недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, передает ТАСС.

    Напомним, Макрон ранее заявил, что Париж не исключает возможности отправки военного контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского, или же после «прорыва российскими военными линии фронта». В свою очередь Кэмерон счел приемлемыми удары британским оружием по российской территории. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связана милитаристская риторика Лондона и Парижа.

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    7 мая 2024, 20:53 • Новости дня
    Молдавия разрешила поставки российского газа в Приднестровье

    Reuters: Власти Молдавии разрешили покупку российского газа для Приднестровья

    Молдавия разрешила поставки российского газа в Приднестровье
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Молдавии не будут препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье после истечения срока действия транзитного соглашения с Украиной в этом году, сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов.

    Парликов заявил, что Приднестровье может покупать российский газ после того, как истечет срок соглашения о транзите через Украину после 2024 года, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

    Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявлял о планах возобновить с мая по сентябрь 2024 года закупки газа у «Газпрома», кроме того, топливо будет приобретаться у других стран.

    Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика продолжает получать российский газ через коррупционные схемы у европейских посредников.

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    7 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    Посольство в Берлине потребовало снять запрет на флаги России в День Победы

    Посольство потребовало снять запрет на связанную с Днем Победы атрибутику в Берлине

    Посольство в Берлине потребовало снять запрет на флаги России в День Победы
    @ MV/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение властей Берлина запретить демонстрацию флагов, символов и другой атрибутики, связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма, является неприемлемым, заявили в посольстве России в ФРГ.

    Посольство рассматривает эти запреты как «дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии», и требует их полной отмены, заявили в диппредставительстве, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы V, Z, военные марши и песни.

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    6 мая 2024, 21:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин обозначил важный критерий при формировании нового правительства

    Политолог Мартынов: Многие из нынешних министров сохранят посты в новом составе правительстве

    Эксперт: Путин обозначил важный критерий при формировании нового правительства
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Правительству Михаила Мишустина пришлось пройти через серьезные испытания, но решения кабинета министров позволили обеспечить рост экономики России даже в периоды глобальных потрясений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В понедельник Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства.

    «На долю действующего правительства выпало немало трудностей. Кабинет успел пережить пандемию коронавируса, эскалацию конфликта на Украине, беспрецедентное экономическое давление со стороны западных стран», – отметил политолог Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Своевременные и действенные решения правительства позволили экономике России не просто выстоять, но и достигнуть новых высот. Кроме того, увеличивается число различных социальных программ. Поддержка власти со стороны общественности также крепка как никогда ранее», – отмечает он.

    По мнению эксперта, добиться этих результатов было невозможно, если бы в правительстве сидели некомпетентные люди. «Россия на практике доказала эффективность собственной политической системы, способной предоставлять ценные и опытные кадры даже в периоды глобальных потрясений», – считает эксперт.

    Он отметил, что на протяжении всего срока полномочий действующего кабинета между президентом Владимиром Путиным и министрами было взаимопонимание и доверие,  исполнительная власть работала единым фронтом.

    «Президент обозначил, что преемственность в достижении целей государственного развития становится одним из важнейших критериев при формировании нового состава правительства. Действующие члены кабинета зарекомендовали себя очень хорошо. Не исключаю, что многие из них сохранят высокие посты», – резюмирует Мартынов.

    Ранее Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, полномочия которого истекают 7 мая. Прежние министры продолжат свою работу в статусе исполняющих обязанностей до утверждения нового состава кабинета. В начале мероприятия президент поблагодарил коллег за совместную работу.

    Глава государства напомнил, что правительство начало свою работу «буквально за несколько недель» до начала пандемии коронавирусной инфекции. «Должен отметить, что мы вместе с вами прошли тогда это испытание достойно. А оно было связано с мобилизацией всех наших ресурсов в области здравоохранения, всей социальной сферы», – сказал Путин.

    Президент также подчеркнул заслуги кабинета в рамках отражения экономической агрессии западных стран против России, начавшейся в 2022 году. «То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно, и мы с вами хорошо знаем, какова была цель, – разрушить Россию изнутри», – акцентировал он.

    Однако замыслы Вашингтона и Брюсселя не увенчались успехом, и в прошлом году темпы роста экономики России оказались выше мировых. Еще одна задача, которую пришлось решать правительству, это необходимость начала СВО с целью защиты русского населения Донбасса.

    На этом фоне президент положительно оценил работу уходящего правительства. Он заявил, что нынешний кабинет достиг весомых результатов и создал задел для долгосрочного развития страны. «Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается», – подчеркнул Путин.

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    6 мая 2024, 05:03 • Новости дня
    Гендиректора ВАНК арестовали по подозрению в мошенничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Гендиректор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации (ВАНК) Станислав Неверов арестован в Хабаровске на два месяца по подозрению в мошенничестве.

    Как сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Хабаровска, «обвинение предъявлено по ч. 4 ст. УК РФ 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление)», – передает ТАСС.

    Напомним, что ВАНК и другие аффилированные с Неверовым компании занимаются строительством школ и детсадов на Дальнем Востоке по концессии. В феврале в Забайкальском крае было возбуждено дело из-за хищения средств при строительстве четырех детсадов.

    Ранее сообщалось, что главу стройфирмы осудили за кражу 350 млн рублей у Минобороны. Гендиректора строительной фирмы Григория Нагорного и начальника филиала Главного военного строительного управления по спецобъектам Дмитрия Шаменкова и его супругу осудили по делу о хищении и взятке при исполнении гособоронзаказа.

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    7 мая 2024, 14:19 • Новости дня
    В Турции умер турист из России

    Gazete Alanya: В Турции умер турист из России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мужчина, приехавший в Турцию на отдых из России, умер в провинции Анталья, сообщила газета Gazete Alanya.

    По данным СМИ, 57-летний турист Леонид Харитонов почувствовал недомогание в отеле, где отдыхал с семьей. Мужчину госпитализировали, но позже он умер, передает РИА «Новости».

    Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью.

    Ранее сообщалось, что в провинции Анталья скончался российский 62-летний турист Валдас Лабанаускас.

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    8 мая 2024, 01:18 • Новости дня
    Появилась информация о возможном задержании в ФРГ убийцы россиянок в Турции

    Bayerischer Rundfunk сообщила о возможном задержании в Германии подозреваемого в убийстве россиянок в Турции

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии задержан гражданин Литвы, который подозревается в убийстве двух человек в Турции в ноябре 2023 года, сообщили СМИ.

    Как сообщает полиция Германии, речь идет о 47-летнем мужчине. Его задержали в ходе пограничного контроля на автомагистрали у Вайдхауса в автобусе, который ехал из Праги в Мюнхен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

    Турция направила Германии запрос на экстрадицию гражданина Литвы. При этом описание задержанного совпадает с Андреем Кушлевичем – его подозревают в убийстве россиянок в Бодруме.

    Напомним, Кушлевич подозревается в убийстве российской модели Ирины Двизовой и ее дочери. Двизова жила в Бодруме и занималась недвижимостью. Их тела нашли завернутыми в простыни и связанными веревкой. Сообщалось, что Кушлевич – бывший супруг Двизовой, она пыталась лишить мужчину родительских прав.

    Также Кушлевич находится в России в розыске с 2017 года за побег из-под ареста. СМИ сообщают, что он был солдатом-наемником. В ноябре пресса сообщала, что мужчина вернулся с пятилетним сыном в Литву через Францию, воспользовавшись машиной убитой.

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    7 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    В Кремле сказали, какую страну Путин посетит первой после инаугурации

    Кремль: Визит Путина в Китай состоится точно раньше поездки в Турцию

    Tекст: Ольга Никитина

    Сроки визита президента Владимира Путина в Турцию пока не определены, но она точно состоится после того, как российский лидер посетит Китай, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    «В Китай будет первый зарубежный визит президента [после инаугурации]», – приводит его слова ТАСС.

    Ушаков сообщил также, что внешнеполитический календарь мероприятий Путина на ближайшее время практически сверстан. В график включены крупные саммиты, главный из которых состоится в октябре в Казани, это саммит БРИКС. Также это саммиты АТЭС и ШОС. План мероприятий включает в себя и двусторонние встречи, и визиты в Россию, и выезды российского руководства за границу.

    О сроках визита в Китай будет объявлено в ближайшие дни, уточнил Ушаков.

    Напомним, во вторник Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок.

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    5 мая 2024, 22:55 • Новости дня
    В Армению прибыла делегация с частицей Вечного огня из Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Армению прибыла российская делегация, доставившая частицу Вечного огня из Москвы. В состав делегации вошли олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Мария Киселева и Ольга Брусникина, а также руководитель департамента внешних коммуникаций продюсерского центра Народного фронта Ольга Меншутина.

    «Делегация из Москвы передала частичку огня советнику мэра города Иджеван (в 130 километрах от Еревана - ред.) Нареку Чагаряну и сотруднику администрации Борису Тананяну», – сообщили в  представительстве Россотрудничества в Армении, передает РИА «Новости»

    Отмечается, что лампада с огнем доставлена в рамках акции Народного фронта «Огонь памяти». Она была зажжена 3 мая у Могилы Неизвестного солдата в Москве.

    Такие лампады будут переданы ветеранам в регионах России, бойцам СВО на передовой, а также отправлены в 14 стран мира.

    В Иджеване российская делегация также посетила иджеванский филиал Ереванского государственного университета и встретилась с доцентом кафедры русского языка и литературы, руководителем контактного центра Русского дома в Иджеване Маратом Зурабяном.

    Участники акции почтили память погибших в Великой Отечественной войне у городского мемориала и возложили цветы.

    Акция «Огонь памяти» продолжит свой путь по Армении. В ближайшее время частицу Вечного огня доставят в Гюмри.

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    6 мая 2024, 20:51 • Новости дня
    Политолог: Акция «Огонь памяти» показала неспособность Запада искоренить правду о войне

    Политолог Ляховецкий: Акция «Огонь памяти» символизирует связь между героями войны и нынешними российскими бойцами

    Политолог: Акция «Огонь памяти» показала неспособность Запада искоренить правду о войне
    @ Кирилл Зыков

    Tекст: Олег Исайченко

    Патриотическая акция «Огонь памяти» все больше расширяет свою географию. И по реакции граждан других стран видно, что люди помнят подвиг советских солдат. Также акция символизирует преемственность между бойцами СВО и героями Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Ляховецкий. Он напомнил, что мероприятия акции затронут 41 регион России и 14 государств мира.

    «Огонь памяти» – это ежегодная патриотическая акция, которую проводит «Народный фронт». В рамках мероприятия частички Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставляют по регионам России, а также в другие страны», – рассказал политолог Никита Ляховецкий.

    По его словам, в этом году частички огня отправились в 14 государств, среди которых страны Европы, Африки, Азии и ближнего зарубежья. «Кроме того, их привезут в 41 регион России. Немаловажно, что частички Вечного огня будут переданы нашим бойцам на передовую в зоне спецоперации», – добавил спикер.

    Эксперт говорит, что акция символизирует связь и преемственность между «великой победой наших дедов и прадедов, которые спасли мир от фашизма, и нынешними российскими бойцами». «Наши военные на фронте вновь защищают страну. Они борются за будущее не только государства, но и всего русского народа», – пояснил собеседник.

    В этом контексте, по его мнению, крайне важно, что акция проводится не только в пределах России, но и за рубежом. «Мы видим по реакции людей, что западная пропаганда не способна искоренить историческую память и победить правду. Население других стран помнит и чтит подвиг советских героев», – отмечает политолог.

    Ляховецкий подчеркнул, что сохранение исторической памяти – это долг жителей современной России. «Мы обязаны это поддерживать. И людям это близко», – заключил он.

    3 мая у Кремля в Александровском саду началась акция «Огонь памяти» – пламя от Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата представители «Народного фронта» привезли в 14 разных стран и 100 городов России. Масштабная патриотическая акция проводится традиционно в преддверии Дня Победы.

    Одними из первых лампы представители «Народного фронта» доставили в города Киргизии Бишкек и Ош, а также в Абхазию, Армению и Белоруссию. Кроме того, лампады доставили в Азербайджан, Тунис и Алжир. Самолет с частицей Вечного огня на борту 5 мая приземлился и в аэропорту Белграда. В Узбекистане частицу Вечного огня передали в мемориальном комплексе «Парк Победы». Также волонтеры зажгли огни памяти на мемориалах в новых регионах России.

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    7 мая 2024, 19:02 • Новости дня
    Названа тема предстоящей встречи Путина и Лукашенко

    Путин и Лукашенко на встрече в Москве обсудят вопросы применения войск с использованием ядерного оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи 8 мая в Москве обсудят вопросы совместной координации и применения войск с использованием спецбоеприпасов тактического ядерного оружия.

    По результатам переговоров будет принято окончательное решение, сообщил белорусский лидер на торжественном собрании по случаю Дня Победы, передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

    Ранее Белоруссия начала синхронизированную с Россией внезапную проверку носителей ядерного оружия. Позже Лукашенко объяснил внезапную проверку носителей ядерного оружия.

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    7 мая 2024, 20:45 • Новости дня
    Минченко: Инаугурация показала внимание Путина к истории и культуре России

    Политолог Минченко: Президент показал, что развитие страны должно идти рука об руку с ее традициями

    Минченко: Инаугурация показала внимание Путина к истории и культуре России
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Церемония показала, что будущее России выстраивается на фундаменте уже достигнутых вершин. Владимир Путин будет учитывать весь многовековой культурный и исторический опыт, что поможет отстаивать традиционные ценности нашего общества, сказал газете ВЗГЛЯД Евгений Минченко. Ранее в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина.

    «Во время церемонии инаугурации Владимир Путин сделал значительный акцент на ценностях справедливости – как внутри России, так и за ее пределами. Он четко обозначил, что мир нуждается в новом международном порядке, где голос каждой страны может быть услышан и учтен», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Что касается нашей Родины, то здесь президент также планирует работать на благо создания равных возможностей для всех членов общества. В его речи был слышен акцент на развитии государства. Отмечу, что в его понимании улучшение страны должно идти рука об руку с пониманием и принятием глубоких традиций России», – отмечает эксперт.

    «В этом плане будущие успехи РФ выстроятся на фундаменте уже достигнутых вершин. И здесь речь идет не только про новейшее время: важно учитывать многовековой исторический опыт, которым обладает государство. Путин наглядно показал, что он готов к серьезной и вдумчивой работе с учетом всех перечисленных факторов», – подчеркивает собеседник.

    «Важными с точки зрения символизма стали напутственные слова президенту от патриарха Кирилла. Его речь оказалась богатой на смыслы. Она получилась обширной, но каждое слово в ней имело колоссальное значение. Думаю, что столь большое внимание к религиозной стороне церемонии также дает намек на то, какие именно ценности Россия собирается отстаивать и продвигать», – резюмировал Минченко.

    Во вторник в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина. Глава государства прибыл на церемонию в Кремле на обновленном лимузине отечественной марки Aurus. На пути его сопровождал кортеж, состоящий из электрических мотоциклов Aurus Merlon, ранее не представленных публике.

    Позже в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принес присягу народу России. Ее слова, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции страны. После принятия президентского знака вступление в должность официально состоялось.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин самостоятельно написал речь для инаугурации. В ней президент сердечно поблагодарил жителей всех регионов страны за оказанное доверие. «Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», – заявил глава государства.

    Он также выразил уверенность в том, что Россия достойно пройдет текущие испытания и станет еще сильнее. «Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками», – подчеркнул Путин. По его мнению, в будущем многое будет зависеть от единства и сплоченности народа страны.

    «Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития. А это прежде всего народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти», – подчеркнул российский лидер.

    Он также затронул тему отношений с западными странами. «Мы не отказываемся от диалога с западными государствами, выбор – за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь сотрудничества, – сказал Путин. – Разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен. Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга».

    В заключение президент добавил: «Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!»

    После завершения торжественной речи глава государства отправился на Соборную площадь, где принял парад Президентского полка ФСО. Завершающей точкой в инаугурационных мероприятиях стало прибытие Путина в Благовещенский собор. Здесь патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю вступления главы государства в должность.

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    7 мая 2024, 17:24 • Новости дня
    Пролив Босфор открыли для судоходства после 11-часового простоя

    Tекст: Кристина Цыцура

    Транзит судов через пролив Босфор возобновился после более чем 11-часовой задержки, вызванной поломкой двигателя у идущего с Украины сухогруза.

    Инцидент произошел около 05.00, когда у 229-метрового сухогруза «Alexis», ходящего под флагом Либерии и следовавшего из Украины в Египет, произошла поломка двигателя у причала Хайдарпаша в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Из-за этого движение через пролив было приостановлено в обе стороны. За 11 часов скопилась очередь из 400 судов, ожидающих прохода. «Судно было эвакуировано и отбуксировано к причалу Ахыркапы», – сообщил источник в береговой охране Турции.

    Полное восстановление движения ожидается в ближайшее время.


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