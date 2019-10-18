Лукашенко рассказал, как они с Ельциным подшутили над Клинтоном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как вместе с первым российским лидером Борисом Ельциным в шутку предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону стать главой Союзного государства России и Белоруссии.

Во время посещения в Минске Академии управления при президенте Лукашенко «вспомнил, как в кулуарах международного саммита встретился с тогдашними лидерами России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном», передает агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, Клинтон уже собирался покидать свой пост и пока не знал, чем будет заниматься дальше.

«Я Ельцину говорю: «Слушай, Борис, давай ему предложим должность?» Он на меня смотрит всерьез: «Какую?» Я говорю: «В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы». Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел – он еще больше начал смеяться», – рассказал президент.

При этом Лукашенко указал, что «не дай бог» президенту США руководить в Белоруссии или России.

«Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей (...) Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа – две большие разницы», – продолжил он.

По его словам, «поэтому с иностранным опытом надо быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще».

Ранее стало известно попытках Клинтона уговорить Ельцина поддержать бомбежку Югославии.

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