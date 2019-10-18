Нацпроект «Культура» решил проблемы юных музыкантов Псковской области

Псковский областной колледж искусств им. Римского-Корсакова, детская музыкальная школа им. Мусоргского, а также Себежская и Новоржевская школы искусств получили новые музыкальные инструменты и средства для реставрации помещений в рамках нацпроекта «Культура».

Ремонтные работы и закупка музыкальных инструментов для образовательных учреждений Псковской области были проведены на средства, выделенные из федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта «Культура». Также по просьбе главы региона Михаила Ведерникова были выделены средства из резервного фонда президента РФ для качественного и полномасштабного ремонта школьных фасадов и помещений.

«В рамках национального проекта решается целый комплекс проблем, связанных с модернизацией и переоснащением учреждений культуры. Например, улучшено материально-техническое оснащение Псковского колледжа искусств, в котором основной комплект музыкальных инструментов уже исчерпал свой ресурс и требовал замены», – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн.

Помимо новых музыкальных инструментов, в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», колледж получил мебель, магнитно-маркерные доски, оборудование для библиотеки, а также новые учебно-методические пособия. Решением губернатора учреждению на проведение капитального ремонта из регионального бюджета выделено 32 млн рублей, отметили в администрации области. Средства будут направлены в том числе на ремонт кровель учебных корпусов, замену окон, ремонт спортзала, косметический ремонт помещений.

«Еще было принято важное решение о проведении ремонтно-реставрационных работ в детской музыкальной школе № 1 имени Н.А. Римского-Корсакова во Пскове, которая является объектом культурного наследия регионального значения. Также капитальный ремонт будет проведен в детской музыкальной школе № 1 имени М.П. Мусоргского в Великих Луках. Уже полным ходом идут ремонтные работы и совсем скоро в переоснащенных залах с новыми инструментами пройдут великолепные мероприятия», – отметил Куприн.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в рамках нацпроекта «Культура» в Республике Саха (Якутия) открыли сельский дом культуры в селе Дикимдя Горного улуса. Объект стал первым введенным для республики в рамках реализации нацпроекта.

На финансирование строительства из бюджета республики было направлено порядка 86 млн рублей.