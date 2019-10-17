Курды оценили соглашение США и Турции о прекращении огня в Сирии

Представитель автономной администрации сирийских курдов Алдар Хелиль прокомментировал соглашение США и Турции о прекращении огня в Сирии.

Хелиль заявил, что курды «приветствуют перемирие» , передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News Arabia.

По его словам, Турции пришлось согласиться на приостановку операции в Сирии «из-за сопротивления курдов».

При этом, как отметил Хелиль, курды «ранее уже заявляли, что отвергают предложения Турции вступить на территорию Сирии на глубину в 30 км», передает SWI со ссылкой на «Интерфакс».

Другой представитель курдов Амджад Усман также сообщил, что они «позитивно оценивают соглашение о перемирии, так как оно сохранит жизни мирных жителей».

Напомним, как сообщил Вашингтон, Турция согласилась на 120 дней приостановить операцию в Сирии, чтобы курды отошли от границы на 30 км.