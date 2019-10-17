Бастрыкин передал дело о сбитом «пьяном» мальчике в центральный аппарат СК

Уголовное дело об аварии под Кировом, где полицейский насмерть сбил шестилетнего мальчика на велосипеде, передано председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным в центральный аппарат ведомства, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В связи с большим общественным резонансом и необходимостью квалифицированного повторного экспертного исследования Александр Бастрыкин поручил данное уголовное дело передать в Главное следственное управление СК России для дальнейшего объективного и всестороннего расследования, в ходе которого изучить все доводы родственников погибшего ребенка, а также провести повторные судебно-медицинские экспертизы», - сказала Петренко ТАСС .

Напомним, ранее судмедэксперты заявили о наличии алкоголя в крови шестилетнего мальчика, который погиб в ДТП под Кировом.

Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными».