Кремль выразил готовность рассмотреть приглашение на G7

В Кремле готовы «с удовольствием» ознакомятся с «формулировкой приглашения» России на саммит G7 в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пескова спросили, как в Кремле отреагировали на заявление Белого дома о возможном приглашении России на саммит и готовы ли его рассмотреть.

«После этого (ознакомления, - прим. ВЗГЛЯД) можно будет оценивать», - сказал Песков «Интерфакс» .

Ранее в Белом доме заявили, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8.