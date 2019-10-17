Эксперт: Выводы оппозиционных политологов о результатах выборов 8 сентября не слишком состоятельны

На выборах 8 сентября победили все десять врио губернаторов, которые выдвинулись от «Единой России». Этот результат стал ответом оппозиционно настроенным социологам, утверждающим, будто дни этой партии сочтены. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Петр Кирьян. Так он прокомментировал анонс доклада оппозиции о «слабом запасе прочности ЕР».

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян считает, что по итогам прошедших 8 сентября выборов «Единая Россия» выступила гораздо более успешно, чем год назад.

«Главный индикатор – это «процентовка» прохождения «Единой России» по количеству мест в Законодательных собраниях. За исключением Москвы и Хабаровска, «ЕР» с успехом прошла во все ЗакСы. Средний показатель по стране у нее – 60% по партийным спискам и до 70% – по одномандатным округам», – напомнил эксперт. В итоге ЕР по-прежнему не дает другим партиям возможности менять спикеров местных парламентов – даже в тех регионах, где ее результаты оказались чуть ниже, чем на прошлых выборах, считает эксперт.

Десять врио губернаторов, выдвинувшихся 8 сентября на выборы в разных регионах от «Единой России», одержали убедительную победу, напомнил также Кирьян. Этот успех он назвал ответом тем, кто накануне голосования утверждал, что «дни партии сочтены и все губернаторы, потенциальные главы муниципальных образований или депутаты, которые хотят выдвинуться, будут бежать от поддержки этой партии, как черт от ладана». «Это оказались не очень состоятельные разговоры», – подытожил он.

Кирьян добавил, что жалоб и подтвержденных нарушений оказалось гораздо меньше, чем в прежние годы. Это касается не только хода самого голосования, но и допуска кандидатов к участию в выборах.

«Не бывает выборов, на которых совсем не бывает нарушений, но мы не наблюдали нарушений, которые искажают голосование. Либо это были случаи, по которым сейчас ведутся проверки и, возможно, будут еще сделаны не только административные, но и более серьезные выводы», – отметил политолог.

Напомним, ранее российский политолог Кирилл Рогов анонсировал на сайте «Эхо Москвы» скорую публикацию доклада об итогах региональных выборов 8 сентября. Оппозиционно настроенный политолог признал, что властям удалось не допустить повторения «волны прошлого года», когда несколько врио губернаторов не смогли победить в первом же туре, а в законодательных собраниях «Единая Россия» не везде получила большинство. Однако, утверждает Рогов, у правящей партии все равно «довольно слабый запас прочности».

При этом Рогов назвал феноменом, который он решил подробно анализировать, «московскую протестную волну». Под ними Рогов понимает как согласованные, так и несогласованные акции радикальной оппозиции, которые состоялись в преддверии выборов в Мосгордуму.

Напомним, митинги проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций оказывали сопротивление полиции, распыляли газ.

В отличие от Рогова, Кирьян подчеркивает: предвыборная кампания в столице совершенно не отражала общей картины по стране. «Мы должны признать факт: Москва – это город не очень довольный, «злой» город в политическом плане. И все-таки Москва – это не вся страна. Россия делится на разные территории по модели проявления гражданской активности», – пояснил политолог.

«Скажем, есть Северо-Запад, который в чем-то близок к Москве по активности граждан, по умению координироваться, по готовности сплачиваться вокруг тех или иных проблем, по формированию протеста. А есть Дальний Восток – территория, которая защищает свою самость, опирается на свои понятия и, наоборот, противопоставляется Москве. Именно участие в выборах показывает отношение граждан к власти, а не уличная, открытая протестная активность. Поэтому Москва – не лакмусовая бумажка», – заявил Кирьян.

Эксперт объяснил «злость» Москвы ее «сытостью», на фоне которой многие капризно настроенные горожане «критически относятся к любым инициативам и предложениям от властей».