Мать подозреваемой в убийстве из-за авто в Екатеринбурге рассказала об издевательствах дочери

Мать обвиняемой в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной 32-летней Екатерины Меньшиковой Алла Бобняк рассказала, что дочь месяц назад пытала ее и вымогала 400 тыс. рублей, сообщили СМИ.

Как пишет «URA.RU», Меньшикова обвиняется в убийстве вместе с ее мужем, Михаилом Федоровичем, и таксистом Маратом Ахметвалиевым.

По словам Бобняк, ее похитили 9 сентября. Именно в этот день, когда родные таксиста Марата Ахметвалиева объявили его в розыск. Оказывается, он никуда не пропадал, а участвовал в «спектакле», который устроила для матери Екатерина с мужем.

«Приехал Марат, показал корочки сотрудника полиции и сказал, что нужно поехать в морг, опознать тело Меньшиковой и Федоровича. Я села в машину и поехала», – рассказала мать подозреваемой в убийстве.

Она добавила, что затем ее посадили в машину, вывезли в сад, где держали в наручниках и били битой, вымогая деньги.

«Я написала расписку на 400 тысяч. Задним числом», – рассказала женщина.

Бобняк добавила, что в основном ее бил Федорович, а в один из дней ей удалось убежать.

«Я бегала, кричала. Девушка (Ксения Каторгина) не погибла бы, если бы наши сотрудники [правоохранительных органов] меня слышали, что нужно срочно подавать их в розыск», – добавила она.

Напомним, 10 октября в Екатеринбурге Ксения Каторгина уехала показывать автомобиль Audi покупателю и пропала.

Позже была обнаружена машина, в салоне которой было найдено много следов крови. Также было найдено тело девушки.

После этого были задержаны трое подозреваемых. Одним из них оказался пропавший месяц назад таксист.