Проверку начали после обнаружения тела ученицы в туалете школы в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился направить спецкомиссию для выяснения причин трагического происшествия с десятиклассницей в школе, сообщил представитель горадминистрации.

В мэрии сообщили, что «Локоть поручил разобраться в инциденте», в школу была направлена специальная комиссия, передает РИА «Новости».

На месте также работают специалисты Следственного комитета (СК), устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла под контроль ход расследования инцидента, сообщил представитель аппарата детского омбудсмена.

«Будут сделаны все необходимые запросы в соответствующие структуры. Сейчас идут следственные действия, в которые мы не вправе вмешиваться», – сообщил он.

Отмечается, что Болтенко в курсе произошедшей трагедии и, находясь в данный момент на больничном, лично держит ситуацию под контролем.

Ранее сообщалось, что ученицу одной из школ в Новосибирске нашли мертвой в туалете учебного заведения.