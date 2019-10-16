Хинштейн: Задержание офицеров США говорит о нехватке у Америки российских агентов

Тот факт, что задержанными возле секретного полигона оказались американские дипломаты, указывает на слабость «агентурного проникновения» спецслужб США в наше общество. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн, комментируя задержание офицеров США под Северодвинском.

Замглавы думского комитета по безопасности Александр Хинштейн назвал факт задержания работников американского военного атташата в закрытой для иностранцев зоне свидетельством того, что «зарубежные разведывательные органы продолжают свою работу в отношении России». «Нет сомнений, что эта поездка носила не ознакомительный и не экскурсионный характер, она ставила своей целью сбор разведывательной информации о сферах, связанных с национальной безопасностью России», – заявил Хинштейн.

При этом у депутата вызвала недоумение «столь грубая и непрофессиональная работа американских коллег». «Кроме того, это свидетельствует о невысоком и неглубоком агентурном проникновении американских разведывательных органов в российское общество. Совершенно очевидно: при наличии у них негласных помощников, способных выполнять такие задания, гораздо проще было бы отправить на эту территорию граждан России, а не иностранцев», – подчеркнул депутат.

С другой стороны, этот эпизод говорит о высоком профессионализме сотрудников российских спецслужб, добавил Хинштейн. Он также счел вполне правдоподобной версию о том, что американские офицеры пытались выдать себя за «грибников», вид которых, однако, вызвал подозрение у сержанта полиции на вокзале. «Вполне мог сработать и фактор случайности. А может, такое сообщение – легенда. Но безотносительно того, что было на самом деле, главное – результат», – подытожил Хинштейн.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно о том, что трое американских военных атташе еще вечером в понедельник были задержаны в поезде, который следовал из Неноксы в Северодвинск. Американские дипломаты пытались попасть на режимную территорию.

В нарушении правил пребывания в России заподозрили военно-морского атташе при посольстве США, капитана первого ранга Уильяма Уитситта Кертиса, атташе при посольстве США Джерри Арриолу Энтони и военного атташе при посольстве США полковника Д.С. Данна. Они пытались попасть в Северодвинск, то есть на территорию с регламентированным посещением для иностранцев. Американцы не предоставили документы, необходимые для посещения города, сообщает РЕН-ТВ.

Действия американцев, судя по всему, подпадают под п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ – «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Ненокса – ближайший населенный пункт к полигону, где произошло ЧП при испытании новейшего вооружения. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтверждает, что трех американских дипломатов сняли с поезда «Ненокса – Северодвинск». «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс» сообщают, что инцидент произошел около 18.00 14 октября на станции Северодвинск. Telegram-канал 112 утверждает, что американцы пытались выдать себя за грибников, которые возвращаются в Северодвинск. Мужчины, по этой версии, вызвали подозрение у сержанта полиции на вокзале.

В самом посольстве США в Москве утверждают, что поездка была официально согласована с российскими властями. Как заявила пресс-атташе диппредставительства Ребекка Росс, дипломаты «должным образом уведомили о ней Министерство обороны с помощью извещения».

Как известно, в августе на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. После этого сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона из-за образования радиоактивного облака, что однако не несло угрозы населению.