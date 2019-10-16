Арестован еще один фигурант дела о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря Андрея Баршая по делу о массовых беспорядках в Москве на несанкционированной акции 27 июля. Он обвиняется в нападении на росгвардейца.

«Ходатайство следствия о заключении под стражу Баршая удовлетворить и заключить обвиняемого под стражу на срок до 14 декабря», – передает решение судьи ТАСС.

На заседании суд допросил мать Баршая, которая назвала своего сына неагрессивным и неконфликтным. По ее словам, Баршай живет на повышенную стипендию, учится в МАИ на отлично.

Баршая обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии – 27 июля он напал на него, толкнув с разбега в спину.

Ранее в понедельник также были арестованы Егор Лесных, Максим Мартинцов и Владимир Емельянов. Ожидается, что Александр Мыльников, которому также предъявлено обвинение, будет отправлен под домашний арест, так как на иждивении у него три малолетних ребенка.

В понедельник СК России установил шестерых подозреваемых в насилии в отношении представителей власти в ходе июльских массовых беспорядков в Москве. Один из них пока не задержан.

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