Вывод американских войск из Сирии по решению президента США Дональда Трампа может стать причиной полного восстановления режима сирийского лидера Башара Асада, пишут западные СМИ.

Россия смогла заменить США в качестве основного игрока на севере Сирии, это подтверждается в том числе трансляциями военного корреспондента Олега Блохина из Манбиджа, пишет Daily Beast.

После ухода американских войск российские и сирийские силы установили контроль над стратегическими маршрутами на севере страны перед турецким наступлением, отмечает автор публикации.

Издание подчеркивает, что Асад в конечном итоге может уничтожить «Сирийские демократические силы» (SDF) в случае, если это «успокоит назойливого турецкого соседа» президента Тайипа Эрдогана.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, его турецкий коллега Тайип Эрдоган и сирийский лидер Башар Асад якобы могут провести трехстороннюю встречу, но в Кремле сообщили, что подготовки подобного мероприятия не проводится.

До этого президент Дональд Трамп предложил президенту Башару Асаду защищать курдов и сражаться с Турцией за свою землю.