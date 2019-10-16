Харьковский горсовет выступил против украинских националистов

Депутаты Харьковского городского совета приняли обращение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в котором выразили поддержку «формуле Штайнмайера», сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

«Харьковский горсовет – за мир, и мы сегодня приняли соответствующее обращение к президенту и депутатам всех уровней», – написал Кернес в своем Facebook.

В тексте обращения говорится, что на Украине проводятся акции «Нет капитуляции», а ряд областных и городских советов обратились к Зеленскому с просьбой не допустить реализации «формулы», так как это якобы означает капитуляцию для страны. Харьковский горсовет назвал политиков, которые так считают, безответственными.

«Они стремятся к войне, чтобы снова делить украинцев на патриотов и «предателей» или «сепаратистов». Они намеренно вводят украинцев в заблуждение, убеждая граждан, что мир по «формуле Штайнмайера» равен сдаче государственности и капитуляции», – говорится в тексте обращения.

В то же время харьковчане, по мнению депутатов, «за последние месяцы почувствовали надежду на мир», в связи с чем горсовет «поддерживает президента Украины в поисках мира».

«Мы считаем «формулу Штайнмайера» единственным на сегодня реальным путем к прекращению войны. Отвод войск не является отступлением, а является шагом вперед к еще большему прекращению огня, а, следовательно, и смертей. Но первые шаги к миру сразу натолкнулись на сопротивление «партии войны», – говорится в обращении.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» Киеву пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию. По его словам, подобное решение отразилось бы на пенсиях, зарплатах и медстраховании.

На Украине регулярно проходят марши националистов против «формулы Штайнмайера».

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