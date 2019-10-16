Рост насилия над детьми в семьях зафиксирован в России

МВД обеспокоено увеличением числа преступлений, совершаемых в отношении детей в семьях, заявил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУООП МВД Станислав Колесник.

«Если в 2016 году каждое четвертое преступление совершалось родителями, то в прошлом и 2017 годах уже каждое второе преступление совершается в семье на фоне общего роста общего количества совершенных преступлений в отношении детей», – передает ТАСС слова Колесника.

Он добавил, что МВД проводит индивидуальную работу с такими семьями.

У нас есть такие категории семей, детей, которые стоят на учетах, мы с ними ведем профилактическую работу», – сказал Колесник.

Напомним, 7 октября депутат Госдумы, телеведущая Оксана Пушкина рассказала о законопроекте о профилактике семейно-бытового насилия, который она продвигает с 2016 года, с момента избрания в состав нижней палаты российского парламента.

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