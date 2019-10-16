Адвокат Трампа предложил выдать Гюлена Турции

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани в 2017 году многократно призывал президента США экстрадировать в Турцию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором неудавшейся в 2016 году попытки госпереворота, сообщила The Washington Post.

По словам источников издания из числа бывших чиновников в администрации США, в Вашингтоне выступали против выдачи Гюлена и придерживались мнения, что «не будут [его] арестовывать ради того, чтобы сделать одолжение [президенту Турции Тайипу] Эрдогану», однако Трамп, судя по всему, был «восприимчив к этой идее» и часто спрашивал, почему Гюлен не может быть экстрадирован, при этом называя турецкого лидера своим другом, передает ТАСС.

Сам Джулиани назвал эти утверждения «вздором», подчеркнув, что он никогда не представлял интересы Турции.

В декабре прошлого года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоган якобы говорил о проработке возможности экстрадиции Гюлена в Турцию.

Напомним, Гюлен считается одним из организаторов попытки госпереворота в Турции. Анкара требует экстрадиции его из США, обвиняя Вашингтон в поддержке его организации FETO.

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