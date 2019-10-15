Российские нефтяные компании заключили соглашения с ОАЭ

В ходе государственного визита президента Владимира Путина в ОАЭ российская компания «Лукойл» и национальная нефтяная компания Абу-Даби подписали концессионное соглашение по газовому месторождению Гаша. Также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве заключили «Газпром нефть» и национальная нефтяная компания Абу-Даби.

Кроме того, Газпром, «Лукойл» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о сотрудничестве. РФПИ подписал с суверенным фондом ОАЭ Mubadala соглашение о сотрудничестве по реализации нацпроектов, в частности в сфере искусственного интеллекта, сообщает РИА «Новости».

Также во время визита российского президента был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях между госкорпорацией «Росатом» и корпорацией по атомной энергии ОАЭ. Также меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетики был подписан между Минэнерго России и министерством энергетики и промышленности ОАЭ.

Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом впервые за 12 лет, в ходе визита предполагается обсуждение наращивания торгово-экономического взаимодействия, обсуждение региональной проблематики, в том числе Сирии, Ливии, Йемена и региона Персидского залива.