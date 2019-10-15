Количество заявок на конкурс «Лидеры России» за 10 дней превысило 100 тысяч

За 10 дней на конкурс «Лидеры России» заявки подали свыше 100 тыс. человек из всех регионов страны и 20 стран мира, заявил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

С начала регистрации на конкурс «Лидеры России 2020» через сайт ЛидерыРоссии.рф от Центрального Федерального округа пришло 35,2% всех отправленных заявок. На втором месте – Приволжский федеральный округ (16,8%). Далее идут Северо-Западный (13,1%), Уральский (9,7%), Сибирский (9,3%), Южный (8,6%), Дальневосточный (4,2%) и Северо-Кавказский (3,1%) федеральные округа, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«За 10 дней с момента старта третьего сезона конкурса «Лидеры России» мы получили более 100 тыс. заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран. Заявки на конкурс будут приниматься до 23:59 27 октября 2019 года. До окончания заявочной кампании всем участникам, помимо биографической анкеты, необходимо записать видеоинтервью. Просим конкурсантов не откладывать выполнение этого задания на последний момент», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«В этому году мы ввели три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций», – добавил он.

Лидером по количеству заявок стала Москва (20,2% от общего количества заявок на конкурс на текущий момент), на втором месте – Санкт-Петербург (8,4%), на третьем – Московская область (6,3%).

В топ-10 регионов также вошли Свердловская область (3,4%), Краснодарский край (3%), Нижегородская область (2,6%), Ростовская область (2,55%), Самарская область (2,53%), Республика Татарстан (2,52%), а также три региона разделили 10-е место с показателем 2,2% от общего количества заявок на конкурс: Челябинская область, Новосибирская область и Республика Башкортостан.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов.

Победители конкурса получат образовательный грант в 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017-2018 годах было подано 199 тыс. заявок на конкурс; в 2018-2019 годах – 227 тыс. заявок). За два года назначения на высокие позиции получили более 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

4 октября 2019 года президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 годов. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».