В Британии обвинили Россию в присвоении борща

Британское издание «Би-би-си» опубликовало статью, в которой призывает не считать борщ русским национальным блюдом, намекая на то, что Москва «украла» славу этого супа у Украины.

В тексте идет речь о твите, еще в мае опубликованном в Twitter-аккаунте Russia, связанном с МИД России. В посте говорилось, что борщ является одним из самых известных и любимых блюд русской кухни и ее символом. Несмотря на то, что в российской блогосфере пост выглядел безобидно, в украинском сегменте этот твит восприняли как «пропаганду военного времени».

«Как будто кражи Крыма (так в Киеве называют воссоединение полуострова с Россией – прим. ВЗГЛЯД) было недостаточно, вы еще и борщ у Украины украли», – написали пользователи Сети.

Би-би-си в своей статье, посвященной борщу, пишет: «для обычного человека слова россиян о борще, могут показаться очевидными и безобидными, но это не кажется таковым для украинцев, которые считают этот суп своим национальным блюдом».

«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени», – пишет издание.

Издание привело мнение живущего в Лондоне аналитика по политическим и экономическим рискам Алексея Кокчарова, заявившего, что твит является «еще одной попыткой Москвы присвоить культурные ценности». По его словам, хотя «многие культуры претендуют на борщ (Украина, Белоруссия, Польша и Россия), Украина имеет самые сильные претензии на блюдо».