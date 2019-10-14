Местные власти северо-востока Сирии объявили о полной поддержке Дамаска

Органы самоуправления населенных пунктов в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке объявили о полном восстановлении суверенитета Сирии на своей территории, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.

Генерал констатировал, что «самопровозглашенная «Автономная администрация северо-восточных районов», не получив поддержки от США и других западных стран, оказалась неспособна предпринять какие-либо действенные меры по защите населения и разрешению гуманитарных проблем», передает РИА «Новости».

«В связи с этим органы самоуправления населенных пунктов в округах Манбидж провинции Алеппо, Табка провинции Ракка, Камышли и Хасеке провинции Хасеке заявили о полном восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории», – сказал Бакин.

Кроме того, в других населенных пунктах на востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка представители родоплеменных союзов Агейдат, Бу-Шаабан, Абукемаль, Альбухасан провели демонстрации против иностранной агрессии и терроризма и направили в ЦПВС обращения об оказании содействия в восстановлении законной власти Сирии.

Также, по словам генерала, в ЦПВС и правительство Сирии поступают обращения местного населения с просьбой об оказании помощи на фоне операции турецких военных и гуманитарного кризиса на северо-востоке республики.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии.

В воскресенье представители курдов заявили о достижении соглашения с Дамаском касательно размещения сирийской правительственной армии вдоль границы с Турцией. В тот же день власти Сирии решили направить войска на север страны для защиты границы.

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