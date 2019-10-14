Россия и Саудовская Аравия подписали Хартию сотрудничества стран-производителей нефти. Документ был заключен в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд. С российской стороны подпись под документом поставил министр энергетики Александр Новак.

Кроме того, был подписан протокол между Министерством энергетики России и Министерством энергетики Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в области энергетики, сообщает ТАСС.

Помимо этого, в ходе визита российского лидера в Саудовскую Аравию было подписано заявление о намерениях между Роскосмосом и Саудовской комиссией по космосу о сотрудничестве в области пилотируемой космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и программа российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.



Также был подписан меморандум о сотрудничестве в области культуры между министерством культуры России и Саудовской Аравии.

Кроме того, был заключен межправительственный меморандум об упрощении выдачи виз гражданам России и Саудовской Аравии, а также меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере здравоохранения между российским и саудовским Минздравом.

Президент Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом 14 октября. В ходе визита планируется встреча главы государства с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, а также российско-саудовские переговоры.