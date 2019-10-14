Девочка в Кузбассе полгода ходила с застрявшей в голове кистью для рисования

Кузбасские врачи удалили у девочки из головы часть кисти для рисования, которая застряла там еще полгода назад, сообщили в областной детской клинической больнице.

«Ребенок держал кисть во рту и упал, рукоять (кисти) вытащили, а металлическая часть, видимо, прошла в глотку и осталась в тканях. И так она (девочка) жила полгода. Ее ничего не беспокоило, пока из слухового прохода не началось гноетечение. Обратились к врачу. Наши лоры отправили ее на компьютерную томограмму. И сразу стало понятно по снимкам, что вот она – кисточка», – передает РИА «Новости» слова представителя больницы.

Отмечается, что операция длилась 30 минут. Ее провел заведующий лор-отделением больницы Дамир Ахтямов.

Часть кисти извлекли из крылонебной ямки – пространства между шеей и черепом.

«Инородное тело находилось там около полугода», – сообщили в больнице.

Состояние девочки удовлетворительное, ее выпишут домой на этой неделе.