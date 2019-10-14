Эксперт назвал сопротивление полиции «вдвойне неправильным действием»

Физическое насилие в отношении любого лица является неправильным действием, а сотрудники полиции в силу значимости для государства их деятельности находятся и вовсе под особой защитой, заявил адвокат Алексей Мельников, комментируя задержание еще двоих человек по делу о беспорядках на акциях в Москве.

«Конечно, большой радости по поводу того, что кому-то угрожает уголовная ответственность, я не испытываю, но совершенно понятно, что любое сопротивление правоохранительным органам может привести к такому итогу», – приводит его слова РАПСИ.

По его словам, неисполнение законных требований полиции влечет за собой привлечение к административному наказанию, а причинение телесных повреждений представителям органов власти – к уголовной ответственности.

«Право на выражение своего мнения и гражданской позиции, закрепленное в Конституции, имеет ценность и не должно ограничиваться, но в ситуации несогласованных акций организаторы таких мероприятий ставят граждан в ситуацию, когда требование полиции прекратить мероприятие – правомерное, а активное сопротивление – нет. И оно, как правило, приводит к возможности привлечения лица к ответственности. И здесь уже наступает ответственность не за выражение своего мнения, здесь есть четкий юридический состав», – поясняет Мельников.

По словам эксперта, физическое насилие в отношении любого лица это неправильное действие, а сотрудники полиции в силу значимости для государства их деятельности находятся под особой защитой.

«Поэтому человек, который свои проблемы предпочитает решать физической силой, может столкнуться с законом и соответствующими последствиями», – сказал Мельников.

Его коллега Станислав Акимов также напоминает, что недопустимо никакую силу применять в отношении сотрудников полиции.

«Представители власти и охраны правопорядка неприкосновенны, будь то разрешенный митинг или – тем более – неразрешенный. Любые способы протеста возможны, кроме применения насилия, – это настолько очевидные нормы, что комментировать здесь нечего. Представитель власти под особой защитой государства, применение к нему насилия всегда строго наказывается, поскольку он защищает и само государство, и его граждан. Посягательство на него - это более опасная форма преступных посягательств», – сказал Акимов.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, в понедельник правоохранительные органы задержали еще двоих человек по делу о беспорядках в ходе несанкционированных акций в центре Москвы, в том числе их предполагаемого организатора.