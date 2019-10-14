Опубликована психологическая экспертиза отца сестер Хачатурян

Специалисты института психиатрии и наркологии им. Сербского выявили у Михаила Хачатуряна, убитого своими дочерьми летом 2018 года, «расстройство сексуального предпочтения».

В психологической экспертизе указано, что об этом свидетельствуют данные материалов уголовного дела о его регулярных сексуальных контактах на протяжении более полугода, передает телеграм-канал Mash.

Кроме того, сексолог установил, что у мужчины был «гиперролевой синдром». Отмечается, что Хачатурян презирал женщин, демонстративно доминировал в отношениях с ними, для чего пускал в ход оскорбления, унижения, угрозы и насилие, в том числе с использованием оружия.

По мнению специалистов, у Хачатуряна обнаруживалось «смешанное расстройство личности», на что указывают сведения о свойственных ему на протяжении жизни стеничности, активности, настойчивости в достижении цели, тенденции к формированию доминирующих и сверхценных образований, авторитаризму, склонности к своеобразным суевериям и ритуалам.

Также отмечается, что мужчине присущи завышенная самооценка с ощущением исключительности своей личности и собственных прав, категоричность, стремление привлечь к себе внимание, тяготение к самоутверждению, доминирование и контроль в общении.

Одновременно с тем, на протяжении жизни у Хачатуряна сохранялась достаточная социально-бытовая адаптация, утверждают эксперты.

Анализируя материалы уголовного дела специалисты установили, что в последние годы для Хачатуряна стали характерными неустойчивость настроения, тревожность, повышенная возбудимость, раздражительность, вспыльчивость, конфликтность, низкое чувство эмпатии и вины, склонность к навязчивым состояниям, пренебрежительное отношение к дочерям и своей сожительнице.

Указывается, что на протяжении нескольких лет «Хачатурян М.С. подвергал своих дочерей – Хачатурян М.М., Хачатурян А.М. и Хачатурян К.М. физическому и сексуальному насилию».

Согласно заключениям комиссии экспертов на фоне насильственных действий сексуального характера и физических воздействий у сестер Хачатурян сформировался «Синдром жестокого обращения».

Признаков зависимости от алкоголя и наркотических средств у Хачатуряна при жизни не отмечалось.

«На основании изложенного, комиссия экспертов приходит к заключению, что Хачатурян М.С. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики при жизни, в том числе в период, предшествующий смерти 27.07.2018 г., не страдал», – сказано в документе.

Ранее в сети появилось видео допроса сестер Хачатурян на месте убийства отца.

Также в Сети было опубликовано видео, которое подтверждает, что Михаил Хачатурян издевался над своими дочерьми. Перед этим была опубликована переписка девушек с отцом.

Летом 2018 года тело Михаила Хачатуряна было найдено на лестничной клетке жилого дома. Задержанные за убийство дочери заявили, что отец над ними издевался. Это подтвердили соседи.

Следственный комитет в июне предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца.