Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 16 копеек – до 64,37 рубля, курс евро поднялся на 6 копеек, составив 70,93 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 59,87 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД