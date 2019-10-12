НТВ рассказал о заказчиках массовых беспорядков в Москве

Журналисты телеканала НТВ провели расследование о летних несанкционированных акциях протеста оппозиции в Москве, которые переросли в массовые беспорядки.

В фильме «Организованная протестность» зрителям рассказали, что скрывали от своих сторонников лидеры протеста и с какой целью они пытались спровоцировать массовые беспорядки в российской столице.

В распоряжении НТВ оказались тайные переписки из закрытых чатов оппозиционных лидеров. Опираюсь на эту информацию, журналисты провели расследование.

Особое внимание авторы репортажа уделили иностранному вмешательству во внутренние дела России, в том числе и через крупные средства массовой информации.

Несогласованные с властями митинги проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тыс. человек.

Напомним, всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве были арестованы 13 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.