Катер с людьми затонул под Хабаровском

Катер, на борту которого могли быть три человека, затонул в Хабаровском крае, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В сообщении МЧС указывается, что «сотрудниками полиции на левом берегу реки Горин напротив поселка Боктор был обнаружен затопленный катер и тело мужчины», передает РИА «Новости».

По предварительным данным, с ним находились еще два человека, «местонахождение которых в настоящее время неизвестно». Начаты поиски.

Ранее прогулочный катер «Камелот» затонул в Черном море вблизи Судака, были спасены 13 человек. Позже правоохранители задержали владельца судна.