Хакеры атаковали посольство России в Латвии

Почтовая система российского посольства в Латвии подверглась кибератаке, сообщило диппредставительство.

Как сообщается на странице посольства в Facebook, в связи с атакой «от имени российского диппредставительства» началась рассылка спама.

Дипмиссия просит обращать внимание на адрес отправителя и напоминает, что письма посольства могут быть получены только с адресов rusembas@ml.lv и rusembas@mid.ru.