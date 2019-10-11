Губернатор ЯНАО на Ассамблее стран Арктического круга рассказал о конкурсе «Лидеры России»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в ходе Ассамблеи стран Арктического круга в исландском Рейкьявике рассказал о конкурсе «Лидеры России» – флагманском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В рамках Ассамблеи, ставшей крупнейшей в современной истории встречей руководителей арктических государств и регионов, глава Арктического совета Оулавюр Гримссон спросил у Артюхова, как такой молодой руководитель оказался на посту одного из самых важных арктических регионов России.

«Во-первых, я очень люблю свой регион. Это мой родной регион. И это определенная страсть – помочь в его развитии. Как это произошло? Это не секрет. Наш президент Владимир Путин создает новые форматы (мы называем это – социальный лифт), которые позволяют ребятам, даже самым молодым, попасть «на вид», – рассказал Дмитрий Артюхов.

«Лидеры России» – это многоуровневый конкурс, который раскрывает потенциал. И уже несколько губернаторов, несколько ведущих федеральных руководителей благодаря своему желанию и определенным умениям делают стремительную карьеру. Поэтому, как всегда, ответ сложен, но сочетание любви к тому делу, которым ты занимаешься и тем возможностям, которые предоставляются в России, позволили произойти этому. У нас, действительно, страна огромных возможностей!» – отметил Дмитрий Артюхов.

На сегодняшний день более 150 финалистов, полуфиналистов и победителей «Лидеров России» получили приглашения и перешли на руководящие должности в федеральных и региональных государственных органах, крупных компаниях и госкорпорациях. Среди них два губернатора и четыре заместителя федеральных министров.

Выступая с докладом на ежегодной Ассамблее стран Арктического круга, глава Ямала представил планы округа по развитию производств по добыче газа, экологические программы по восстановлению водного биоразнообразия и очистке от мусора северных островов – Белого и Вилькицкого.

Также Дмитрий Артюхов предложил участникам форума объединить усилия для изучения изменения состояния многолетних мерзлых пород, чтобы выработать коллективную стратегию по ведению хозяйственной деятельности в Арктике в условиях наметившихся изменений климата в северных территориях.

Кроме того, губернатор ЯНАО рассказал об основных направлениях работы региона по защите интересов коренных и малочисленных народов Севера и представил заявку Ямала на проведение Арктических зимних игр в 2026 году.

В ежегодной Ассамблее стран Арктического круга принимают участие 60 государств и более 2 тыс. делегатов, в том числе, из арктических регионов России. Всего в рамках форума проходит 180 различных дискуссий. Ямало-Ненецкий автономный округ принимает участие в этом мероприятии уже в третий раз; в частности, в 2016 году с докладом в Исландии выступал губернатор региона.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин в своем профиле в Facebook призвал жителей региона участвовать в конкурсе «Лидеры России».

«Интерес к конкурсу у тамбовчан – огромный! Многие используют свой шанс стать лидером России, применить свои знания и опыт для изменения нашей жизни к лучшему. В 2017 году руководитель ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов вошел в «золотую» сотню, стал наставником аналогичного конкурса «Лидеры Тамбовщины». Впоследствии он получил повышение по службе, но уже в другом регионе. В прошлом году четыре тамбовчанина дошли до полуфинала», – написал он.

Он обратился к жителям Тамбовской области и попросил их попробовать свои силы в конкурсе «Лидеры России-2020».

«Отдельно обращаюсь к участникам регионального конкурса «Лидеры Тамбовщины». Уверен, что большинство из них мечтают о новых профессиональных горизонтах и высотах. Раз они включились в эту борьбу, значит обладают инициативностью, решительностью, ответственностью, стратегическим мышлением, гибкостью, умением работать в команде. Именно эти качества востребованы сегодня в управленческой среде как на государственном уровне, так и в бизнесе. Сейчас идет регистрация на конкурс «Лидеры России». Я искренне поддержу желание тамбовских лидеров участвовать в этом конкурсе и пожелаю им успехов», – заключил Александр Никитин.

4 октября 2019 года президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус». 8 октября организаторы и наставники конкурса рассказали на пресс-конференции о нововведениях в 2019-2020 годах.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тыс. (в 2017-2018 году было подано 199 тыс. заявок на конкурс; в 2018-2019 году – 227 тыс. заявок). За два года назначения на высокие позиции получили 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

Конкурс состоит из следующих этапов: онлайн-регистрация участников 4-27 октября; запись видеоинтервью (до 27 октября 2019 г.); дистанционный этап (октябрь–декабрь 2019 г.); очные полуфиналы в 8 федеральных округах (январь–март 2020 г.); суперфинал (март-апрель 2020 г.);

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: лидерыроссии.рф.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».