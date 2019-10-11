Эксперт: Современная модель регулирования конкуренции привела к беспрецедентному росту власти IT-гигантов

Изменение модели налогообложения для транснациональных IT-компаний в соответствии с предложениями ОЭСР не приведет к краху гигантов рынка, но заставит их платить налоги в станах, где эти компании получают прибыль. Свои предложения по регулированию этой отрасли рассматривает сейчас и Госдума, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Иванов, комментируя инициативу ОЭСР изменить налоговые правила для таких компаний.

«Инициатива Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) находится полностью в русле происходящего сейчас переосмысления подходов к регулированию цифровой экономики», – отметил директор Института права и развития ВШЭ – Сколково Алексей Иванов. На этой неделе стало известно, что ОЭСР подготовила новые налоговые правила, которые, по мнению экспертов, могут стать самым значимым изменением мировой налоговой системы с 1920-х годов.

Как сообщила газета «Коммерсант», международная организация предложила: транснациональные компании должны будут выплачивать налоги пропорционально прибыли, получаемой от продаж в каждой конкретной стране. По мнению экспертов, новые правила необходимы для борьбы с распространенной практикой, при которой компании, особенно работающие в высокотехнологичных отраслях, регистрируют свои представительства в странах с низкими налогами и, следовательно, платят невысокие налоги в странах, где продается их продукция. Новая система позволит достичь «настоящего прогресса в решении налоговых проблем, возникающих с цифровизацией экономики», – заявил по этому поводу генсек ОЭСР Анхель Гурриа.

«Существующие правовые подходы часто представляют собой механические попытки применить ранее сложившиеся юридические концепции из эпохи «старой экономики» в рамках принципиально новых условий, – заметил по этому поводу Иванов. По оценке эксперта, правила, которые сложились в «доцифровую» эпоху, уже перестали быть адекватными интересам участников рынка. Поэтому способность гибко реагировать на новые реалии цифровой экономики сегодня становится очень востребованной, отметил Иванов. По его словам, это касается и международных организаций, таких как ОЭСР, и «национальных регуляторов» – органов власти государств, которые прописывают правила игры для компаний на своей территории.

Отметим, что накануне российские законодатели начали дебаты о законе, который призван установить правила для отечественного цифрового рынка. В Госдуме предложили ограничить долю иностранного владения в интернет-ресурсах, значимых для информационной структуры России – к таким ресурсам относится, например, «Яндекс».

«У России доля цифрового сектора – 2,8 % ВВП, мы на 9-м месте в десятке стран с самой высокой долей этого сектора», – отметил Иванов. Добавим, что к 2025 году этот сектор может дорасти до 5% – по оценке Института экономики роста им. П.А. Столыпина, представленном весной этого года на II Столыпинском форуме. На данный момент примерно такова – около 5% – доля цифровой экономики в ВВП США. Четко прописанные правила, действующие на российском и международном уровнях, насущно необходимы, учитывая растущий «цифровой сектор» России, отмечают эксперты.

«Ныне существующая «модель регулирования конкуренции уже привела к беспрецедентному росту рыночной власти цифровых гигантов и экономического неравенства в мире», – констатировал Иванов. При этом, полагает эксперт, изменение модели налогообложения для транснациональных компаний (наподобие того изменения, которое сейчас предлагает ОЭСР), не приведет к краху гигантов рынка. Зато правила, разработанные ОЭСР, могут сыграть роль антимонопольного инструмента.

«Мировая экономика сегодня переживает наивысшую степени концентрации капитала со времен Великой депрессии. На сегодняшний день цифровые платформы получают сверхприбыли, непропорционально высокие по отношению к затрачиваемому труду и инвестициям», – констатировал Иванов. По его мнению, «сам по рынок не может справиться с доминирующим положением супергигантов» – следовательно, и требуется контроль на международном и национальном уровнях.