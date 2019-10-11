Россия и Китай подтвердили вмешательство США в дела обеих стран

Россия и Китай установили факты вмешательства западных стран, в том числе США, во внутренние дела обоих государств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы уже констатировали в виде политических заявлений, которые были сделаны летом этого года, о том, что мы видим руку «одного мастера» как на территории России, так и на территории Китая в контексте вмешательства во внутренние дела», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

По ее словам, после этого Москва и Пекин проанализировали соответствующие информационные материалы и пришли к выводу, что «за этим стоят действительно западные коллеги, в первую очередь США», а также страны, которые условно в России называют коллективным западом».

Дипломат добавила, что «к большому сожалению, в этом принимает участие целый ряд западных стран, несмотря на декларируемую приверженность уважению суверенитета стран и поддержки политики вмешательства».

Захарова подчеркнула, что Россия и Китай обменялись конкретными примерами и увидели «один и тот же почерк» вмешательства.

Ранее Совфед решил обсудить с Google и Facebook вмешательство в российские выборы.

Комиссия Госдумы в начале сентября подтвердила попытки вмешаться в российские выборы.