Нефть подорожала на оптимизме по поводу переговоров США с Китаем

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре в ходе торгов выросла на 2,36% – до 60,43 доллара за баррель, цена фьючерса на нефть марки WTI поднялась на 2,05%, составив 54,64 доллара за баррель.

В последний раз цена нефти Brent находилась выше уровня в 60 долларов за баррель 1 октября, передает ТАСС.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются после существенного роста накануне, вызванного сигналами прогресса на торговых переговорах США с Китаем, передает «Интерфакс».

Как стало известно из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом, президент США Дональд Трамп в пятницу вечером проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Ранее СМИ писали, что в случае, если стартовавшие накануне торговые переговоры зайдут в тупик, китайская делегация может покинуть Вашингтон в тот же день, а если наметится прогресс, Лю Хэ может встретиться с Трампом.