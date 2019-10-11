Женщина вывела за рубеж по подложным документам более 1 млрд рублей

В Москве разоблачены злоумышленники, которые по фальшивым документам за три года вывели за рубеж более 1 млрд рублей в иностранной валюте, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы РФ в период с 2015 по 2018 годы, превысила 1 млрд рублей», – передает ТАСС слова официального представителя МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По словам Волк, в ходе обысков в Московском регионе и в Санкт-Петербурге оперативники изъяли более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, поряддка 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также более 23 млн рублей.

«Предполагаемый организатор противоправной деятельности – 34-летняя женщина – задержана. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», – добавила Волк.

В начале августа в Москве сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии по столице совместно с полицейскими задержали двоих лидеров и восемь участников организованной группы, которые подозреваются в мошенничестве на сумму более 150 млн рублей.