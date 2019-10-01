На саммите ЕАЭС приняли новый норматив распределения импортных пошлин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лидеры утвердили новый норматив распределения импортных пошлин между странами союза.

«Да, это так», – ответил он на соответствующий вопрос, передает ТАСС.



Ранее пресс-служба Кремля опубликовала перечень документов, которые были приняты в ходе саммита ВЕЭС в Ереване. Среди них решение «О внесении изменений в решение Высшего Евразийского экономического совета от 10 октября 2014 г. №79», которое касается порядка распределения этих пошлин.

Ранее на саммите ЕАЭС в Ереване была утверждена концепция общего финансового рынка.