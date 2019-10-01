В Татарстане мальчик захлебнулся в бассейне и впал в кому

В Набережных Челнах семилетний ребенок захлебнулся в бассейне, ребенка госпитализировали, мальчик впал в кому, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в бассейне фитнес-центра «Сильная арена», передает Kazanfirst.

«По предварительным данным, мальчик занимался в бассейне с инструктором и в какой-то момент погрузился под воду. Спустя 1,5 минуты инструктор поднял его на поверхность и провел реанимационные мероприятия, после чего мальчик был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое», – говорится на сайте Следственного управления СК по республике.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», проводятся необходимые следственные действия, изъята необходимая документация.

Ведомство также опубликовало видеозапись с места происшествия.

Ранее 12-летняя девочка из Петербурга пострадала в бассейне в Бодруме в середине августа: ее затянуло в трубу на дне бассейна, после чего она впала в кому. Девочка скончалась от последствий травм 28 августа.