В России началась акция «Школа здоровья» для пожилых людей

В Международный день пожилых людей совет сторонников партии «Единая Россия» и активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) открыли акцию «Школа здоровья», в рамках которой в 34 регионах пенсионеров будут консультировать специалисты по питанию и здоровому образу жизни.

В ходе акции также пройдут различные мастер-классы и спортивные мероприятия, сообщается в пресс-релизе, сообщил сопредседатель центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Октябрь в работе Центра поддержи гражданских инициатив будет посвящен теме активного долголетия – мы проведем акцию «Школа здоровья». Сторонники «Единой России» и наши координаторы в регионах на протяжении всего месяца организуют творческие мастер-классы, лекции на тему здоровья, спортивные мероприятия и семинары по возможностям для самореализации людей пенсионного возраста», – сказал парламентарий.

Как отметил Боярский, «Школа здоровья» была разработана и впервые реализована советом сторонников партии в Башкортостане. После успешного регионального опыта было принято решение масштабировать акцию на другие субъекты РФ – Пермский и Приморский край, Республику Татарстан и т.д.

Первое занятие «Школы здоровья» состоялось в Хабаровском специальном доме Ветеранов. Во время встречи сторонники «Единой России» и представители МГЕР провели турнир по настольным играм, и передали постояльцам дома книгу «Дневник ветерана. Непридуманная история войны».

«Мы надеемся, что наши пенсионеры смогут с пользой и интересно провести время», – подытожил Боярский.