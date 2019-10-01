Спасший более 80 человек хранитель взлетной полосы в Ижме вышел на пенсию

Во вторник вышел на пенсию начальник вертолетной площадки в Ижме Сергей Сотников, который девять лет назад спас 81 жизнь при аварийной посадке Ту-154 в Коми.

Как пишет Telegram-канал Baza, Сотников, будучи начальником вертолетной площадки в поселке Ижма, 12 лет продолжал исправно чистить от снега и мусора взлетно-посадочную полосу, хотя самолеты туда уже не летали.

Напомним, 7 сентября 2010 года пассажирский самолет Ту-154 выполнял рейс между аэропортами Полярный в Якутии и Домодедово в Москве. На его борту находились 72 пассажира и девять членов экипажа. Через три с половиной часа полета, около 5.00 утра, на высоте более 10 тыс. метров у самолета произошел отказ электропитания.

Экипаж произвел вынужденную посадку в недействующем аэродроме села Ижма (Коми). Длина взлетной полосы аэродрома составляет 1 тыс. 400 м, и ее не хватило до полной остановки самолета, который проехал еще 180 м по лесополосе. Никто из пассажиров не пострадал.

По данным Росавиации, причиной аварийной посадки самолета стали неполадки с бортовыми аккумуляторами.

8 октября 2010 года президент России подписал указ о награждении государственными наградами членов экипажа этого воздушного судна. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, звание Героя России присвоено командирам Андрею Ламанову и Евгению Новоселову. В феврале 2012 года Сотников был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

После этой истории Сотников должен был выйти на пенсию еще в 2012 году, но решил задержаться. Во вторник у него истекает очередной контракт – и его он решил уже не продлевать. Замену герою руководство уже нашло.

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