Путин отметил высокую боевую выучку Сухопутных войск

Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником, который отмечается ежегодно 1 октября, отметив высокую боевую выучку военнослужащих.

«Важно, что нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск бережет и приумножает традиции патриотизма, товарищества и сплоченности, заложенные ветеранами, демонстрирует высокую боевую выучку, верность присяге и воинскому долгу. Успешно осваивает современное вооружение и военную технику, достойно решает поставленные задачи в интересах обеспечения обороноспособности и национальной безопасности страны», – говорится в тексте телеграммы президента, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Как отметил Путин, россияне с чувством глубокой благодарности чтут память о подвигах выдающихся полководцев, военачальников, солдат и офицеров, которые «на полях жестоких сражений мужественно, не щадя жизни, сражались за свободу и независимость родины».

Президент России также пожелал военным новых достижений и всего наилучшего.

Кроме того, Путин поздравил сотрудников, учащихся и выпускников Суворовского военного училища с 75-летием со дня его основания, отметив особую сплоченность тех, кто прошел это учебное заведение, передает РИА «Новости».

Поздравление президента на торжественном мероприятии зачитал выпускник училища, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

«Отрадно, что нынешние суворовцы бережно чтут традиции родного училища, дорожат идеалами дружбы, воинского братства и взаимовыручки, завещанными старшими товарищами. Ответственно относятся к учебе, общественной работе, участию в торжественных, патриотических, церемониальных мероприятиях», – говорится в поздравлении Путина.

Президент России также отметил богатую историю Суворовского училища и успех «в ратной службе, на государственном поприще, в науке, культуре, бизнесе» многих поколений его выпускников.