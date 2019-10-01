В Эстонии закрыли телеканал с российскими программами

Эстонское правительство прекратило вещание городского телеканала «Таллинское телевидение» (TTV), на котором выходили телепередачи на русском языке, сообщила мэрия эстонской столицы.

Отмечается, что в прошлом году убытки телеканала составили более 600 тыс. евро, а среди 30 работников канала под сокращение попадут около половины штата, передает РИА «Новости».

«Главные причины закрытия TTV – высокие затраты на содержание и низкие рейтинги. При этом целевое учреждение TTV продолжит работу как продюсерская фирма и попытается предлагать свою продукцию другим телеканалам. Данное решение позволит экономить по крайней мере два миллиона евро в год», – говорится в сообщении мэрии.

Освободившиеся средства власти планируют направить в социальную и образовательную сферы.

Решение о закрытии телеканала было принято мэрией при поддержке оппозиционного движения, которое неоднократно критиковало власти Таллина за закупку для телеканала программ у «Первого канала».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Прибалтика затыкает рот российскому телевидению.