Китай показал новейшую баллистическую ракету на параде

Китай на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР показал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 («Дунфэн-41»).

Показ ракеты широкой публике ожидали еще на параде в 2009 году, однако тогда этого не произошло. Трехступенчатая твердотопливная DF-41 разрабатывалась в Китае с 1980-х годов, испытания ракеты начали проводить с 2012 года, передает РИА «Новости».

По данным из разных источников, DF-41 имеет дальность полета от 12 до 14 тыс. километров и может нести от шести до десяти маневрирующих раздельных головных частей, что затрудняет перехват. В длину ракета достигает 21 метра, диаметр корпуса – 2,2-2,5 метра. Пуск можно проводить с наземной и железнодорожной подвижной платформы, а также из шахты. Точность стрельбы составляет от 100 до 500 метров.

Считается, что новая баллистическая ракета способна пробить все существующие противоракетные щиты, развернутые США и их союзниками.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что на параде в честь 70-летия образования КНР представлены новейшая межконтинентальная баллистическая ракета DF-41, ракета-носитель гиперзвукового глайдера DF-ZF и новая модификация стратегического бомбардировщика H-6N.

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