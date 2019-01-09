В Эрмитаже объяснили, почему Путин не попал в музей в выходной день

В Государственном Эрмитаже заявили, что были готовы к визиту президента России Владимира Путина в выходной день.

«В понедельник, 7 января, утром была получена информация, что президент Российской Федерации В. В. Путин собирается посетить Эрмитаж. Несмотря на то что это выходной день для музея и общегосударственный выходной день, в течение 20 минут совместно с ФСО был организован вход в музей, маршрут и встреча, а также сопровождение сотрудником научного отдела. Однако, узнав, что это выходной день в Эрмитаже, президент отменил свой визит, чтобы не нарушать общепринятые правила», – сообщили в музее, передает РИА «Новости».

Отмечается, что по традиции понедельник в Эрмитаже является выходным днем, в этот день комплекс закрыт для посетителей.

Напомним, Путин сообщал, что хотел посетить Эрмитаж в понедельник, но музей оказался закрыт.